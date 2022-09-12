Bu takımın formasını giymek benim için büyük bir şans. Akademisinden yükseldim Galatasaray’a. Akademiden yükselen her oyuncunun hayali burada forma giymektir. Ben de bu şansa layık görülüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Her gün daha iyiye giden bir performansımız olduğunu düşünüyorum takım olarak. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hücumda ve savunmada daha farklı şeyler yapacağımızı düşünüyorum.
90 dakika boyunca gol atmak isteyen bir takımız. Hedefimiz de bu yönde. Moral olarak çok iyiyiz. Üzerine koymaya çalışıyoruz her dakikasında oyunun. Bugün de geri düştük ama ardından iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız bizi deplasmanda bile olsa çok iyi destekliyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah.”
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