2 Eylül 2022 Cuma

Büyük Transfer


 Yaşı nedeniyle eleştirenler oldu ancak Mertens gerçekten büyük transfer. Hem saha içi hem de saha dışında çok fark yaratacağını düşünüyorum. Fiziksel eksikliği 1-2 haftaya tamamen ortadan kalkınca golleri ile bizi mutlu edecek.

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