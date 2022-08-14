Okan Hocadan Açıklama

Giresunspor’u tebrik ederek sözlerime başlıyorum. Çok mücadele ettiler. Açıkçası bu maç, maç öncesinden bildiğimiz bir maçtı. Giresunspor’un bekleyeceği, sert bir defans yapacağı, orta sahada adam adama takiplerin olacağı belliydi. O yüzden bizim hareketlerimiz önemliydi. Kenarları iyi kullanmamız önemliydi. Aslında kenarlardan baktığımızda ceza sahası ve çevresine yaklaştık ama ortalarımız çok kötüydü ceza sahası içerisinde buluşturamadık. Oradaki seçimlerimiz kötüydü. Maçın totalinde orta sayımız vardı ama hep kötü ortalar yaptık. Bu tür maçlarda bu takımları çözmek için kenar hücumları önemli, bekler ön plana çıkıyor. Bugün beklerimizin hücum performansları bu anlamda bizi tatmin etmedi. Ön taraftaki performanslarımız oyuncularımızın kalitesine göre çok düşük kaldı. Daha çok topun bizde olduğu, rakibi kendi sahasına yıktığımız bir oyun oldu maçın genelinde. Pozisyon üretmekte zorlandık. Galatasaray takımının daha çok pozisyon üretmesi gerekiyordu. Son paslar, yaptığımız ortalar kalitesiz olunca bu anlamda üretemedik. İkinci yarıya Gomis hamlesiyle başladık. Ceza sahası içerisinde 1 kişi daha olsun, 2 forvetle gelecek ortalara daha net bir şekilde ulaşalım diye. Bu anlamda çok üretken değildik. Aslında baktığımızda oyun bizdeydi. Rakibimizin 2-3 kez bizim yarı sahamızı geçtiği pozisyonlar vardı. Bireysel bir hata hem takımımızın düşmesine yol açtı orada baktığımızda 15 dakikaya yakın bir süre vardı. Takım demoralize oldu. Belki 0-0 gitse maç yine daha yüksek bir moralle golü bulma şansımız olabilirdi. Bireysel bir hata bizi aşağı çekti. Hücum hamleleri yaptık, çok az ürettik. Bizim açımızdan verdiği tüm kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Çok Süper Lig tecrübesi olmadığı için bu ligdeki oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı diye düşünüyorum hakemin. Çok yanlış kararlar verdi, 3 kere devam eden oyunu kesti. Faul vardı avantaj verdi, 3 kere avantajı kesti maç içerisinde. Süper Lig kalitesinin altında bir hakemdi benim görüşüme göre. Bu ligin kalitesini, bu ligin ismini daha yukarı çekmek için burada oyunu oynatabilecek gerçekten hakemlere ihtiyaç var. Vermediği faulleri bizim aleyhimize bir kenara bırakıyorum. Sakatlık oldu, doktoru ve masörü çağırdı, yarı yoldan onları gönderdi. Oyun oynarken kavgalar oluyor bir şey yapamıyor. Giresunspor hak etti, kazandı. Onları tebrik ediyorum.
Yeni oluşan bir takımız. Bugün de birçok arkadaşımız oyuna sonradan girdi. Birçok mevkide değişiklik oldu. Savunmada Nelsson, Sacha Boey, Patrick ve Kerem dışında diğer oyuncular yeni gelmiş oyunculardı. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Burada tabii ki eksikliklerimizi çok net görüyoruz. Yeni hamleler yapabiliriz. Takımın birbirine alışması için de bir süre gerekiyor. Geçen hafta kazandığımızda bu süreyi azalttığımızı ve bu hafta buraya kazanmak için çıktığımızı ve kazanarak bu süreyi geçirmek istediğimizi söylemiştik. Bugün bu anlamda istemediğimiz bir sonuç oldu. Buraya gelen taraftarlarımızdan, bizi izleyen taraftarlarımızdan yine desteklerini bekliyoruz. Bir maç kaybettik, çok uzun bir maraton var. Biz yine şampiyonluk yarışının içerisinde olan bir takım olacağız. Onlara yakışır bir şekilde sahada en iyisini yapacağız. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Bugün istemediğimiz bir sonuç aldık. Bundan sonraki maçlarda bunu telafi edeceğiz.”
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