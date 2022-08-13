13 Ağustos 2022 Cumartesi

Başka Rekor Ne Kaldı


324 gole ulaştı ve Raúl'u geçerek Real Madrid tarihinin en golcü ikinci futbolcusu oldu.

Karim Benzema.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 