İlk Maç 3 Puan

"Hava çok sıcaktı. İnanılmaz nem vardı. İki takım için de zor bir maçtı. Hava o kadar bunaltıcı ki, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Yoğun tempo içinde maç geçiyor. Son dakika golüyle aldığımız inanılmaz önemli bir üç puandı bizim için."
"Haftaya iç sahada Giresunspor'la oynayacağız. Bu maçın galibiyetle bitmesi haftaya oynayacağımız maçta daha da moral ve motivasyon olacak bize. Okan hocama hayırlı olsun. İlk maç, ilk 3 puan. Umarım sonu şampiyonlukla biter, böyle devam ederiz.”
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