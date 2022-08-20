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Hızlı Bir Şekilde Alışacağım
Zor maçtı. Yeni oyunculardan ve yeni teknik direktörden kurulu bir takımız. Birbirimize alışmamız gerekiyor. İlk yarıda daha kötüydük ancak ikinci yarı değişiklikler yaptık ve iyi oynamayı başardık. En sonunda Bafe harika bir gol attı ve onun sayesinde kazanmış olduk. Hocamıza bana zaman vermek istedi. Buraya geldikten bir hafta sonra maça çıkmak kolay değildi. Kendimi geliştirerek hızlı bir şekilde alışacağıma inanıyorum.
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