Taraftarımızla Daha Güçlüyüz

Antalyaspor’un geçen seneden çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Yenilmezlik serisine devam ediyordu. Onu da biz burada sonlandırdık. Önümüzdeki Giresunspor maçına konsantre olacağız. Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Her maçı kazanmak için sahada olacağız.”
“Bizim en büyük destekçimiz taraftarımız. Onlar bize destek olduğu sürece sahada çok daha güçlü olacağız. Bize her zaman destek olsunlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Hep seslerini duyuyorduk. İnşallah birlikteliğimiz hep böyle devam eder.”
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