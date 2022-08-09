Lucas Torreira Galatasaray'da

11 Şubat 1996’da Uruguay’da Fray Bentos kentinde doğan oyuncu, 18 de Julio ve Montevideo Wanderers gibi ülke kulüplerinde yetişirken 2013-14 sezonunda Pescara altyapısına giderek İtalya kariyerine adım attı.
Serie B’de yer alan ekipte ilk maçına 16 Mayıs 2015’te Varese karşısında ilk 11’de çıktı. Buradaki performansıyla dikkat çeken oyuncu Sampdoria tarafından 1,5 milyon Euro transfer bedeliyle alındı; ancak Pescara’ya A takım tecrübesi kazanması için kiralık gönderildi. Pescara’da totalde 63 müsabakada yer aldı ve 8 gol kaydetti.
2016-17 sezonunda Sampdoria’ya döndü ve Serie A’ya adım attı ve kısa sürede kendisini kabul ettirerek takımın kilit oyuncularından biri oldu. Sampdoria’da gösterdiği üstün performansla asıl sıçrayışını yaptı. 74 maçta 4 gol, 2 asistlik performansla İtalya serüvenine bir virgül koydu ve İngiltere Premier Lig devi Arsenal’a yaklaşık 29 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Arsenal’da bir sezon geçirdikten sonra ertesi sezon Atletico Madrid’e, ardından da Fiorentina ile anlaşarak İtalya’ya geri döndü. Fiorentina’da 35 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan başarılı ön libero, Arsenal’a sezon sonu dönüşünün ardından Galatasarayımıza katıldı.
Uruguay’da ilk A Milli maçına 23 Mart 2018 yılında Çek Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve 39 kez milli formayı terletti.
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