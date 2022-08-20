Bu maçı ve zaferi annesini kaybetmiş olan başkanımıza hediye etmek istiyorum. Bize her zaman için sahip çıkıyor. O yüzden bu zafer kendisinin.”
“Bu başarıyı gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu kulüpten çok büyük ve önemli oyuncular geçti. Geçmişi bırakıp geleceğe bakmamız gerekiyor. Ben de bu şekilde yapıyorum. Antrenmanlarda her gün sıkı çalışıyorum. Oynasam da oynamasam da bu formayı gururla taşımaya özen gösteriyorum.”
Galatasaray forması ile 40. golünü atması konusunda Gomis, “Galatasaray’dan üç buçuk sene ayrı kaldım ancak taraftarlar beni her zaman destekledi. Ben de Galatasaray’dan gittiğim için üzülmüştüm; ancak geri geldim. Performansım onlar için ve gollerimi atmaya devam ediyorum. Bir Aslan ailesini her zaman için korur. Artık Galatasaray’ın sembolü olarak tarihe geçtim. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle Trabzonspor maçı çok önemli. Buna hazırlanmamız gerekiyor.”
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