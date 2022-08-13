13 Ağustos 2022 Cumartesi

Gerçekleri Tarih Yazar


 Real Madrid, 21. yüzyılda oynadığı Avrupa kupaları finallerinde sadece Galatasaray ve Atletico Madrid'e kaybetti.

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