Okan Hocadan Açıklamalar

Havalar sıcak. Nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu ay çok zor geçiyor. Oyuncuların performansını değerlendirirken bunu da göz önüne alıyoruz.”
“İlk yarı kenarda saç baş yoldum. Bazen yaptığımız hatalara inanamadım. Bizim kadar kaliteli takımın bu kadar top kaybetmesi… Bu kadar kötü oynamamıza rağmen üç-dört pozisyona girdik. Devre arasında bunu söyledim. İkinci yarı daha iyi başladık. Mertens’in forvet arkasında oyunu yönetmesi, orta saha oyuncularımızın daha dirençli olması bizi rakip kaleye daha çok gönderdi. Golü çok erken bulmamız gerekirdi. İlk 20 dakika çok iyi baskı kurduk. Orada maçı kazandıracak birden fazla gol atabilirdik. Rakibin de çıkışları oldu. Savunmaya geçişlerde önde oyuncular hızlı hücumu düşünerek bıraktılar. Gol de yiyebilirdik.
“Maçın sonunda attığımız golle kazandık. Sevinçliyim ama tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Bunu çok söylemek istemiyorum ama zamana ihtiyacımız var. Tam olarak hazır olmayan oyuncular için zamana ihtiyacımız var diyebiliriz. Lucas 90 dakika oynadı ama çok yoruldu. İlk uzun maçıydı. Diğer oyuncular da yavaş yavaş bu tempoyu yakalayacaklar. Oyun olarak daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarı 20-25 dakika yakaladığımız tempoyu bundan sonraki maçlara yaymamız gerekiyor. Yavaş yavaş bunu başaracağımıza inanıyorum.
“Her maçı kazanmak güzel. Deplasmanda iki galibiyet aldık ama iç sahada da kaybettiğimiz bir maç var. Buna üzülüyorum. Deplasmanlar önemli. İnşallah bunu iç saha ve dış saha olarak devam ettiririz. Galibiyetten ötürü çok mutluyum. “
“Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Bu net bir şekilde gözüküyor. Mertens ve Torreira bize saha içerisinde inanılmaz özgüven kattı. Takviyelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. En az üç tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Herkes çok iddialı. Geçen seneden kadroyu koruyup üstüne transferler yapan rakiplerimiz var. Bizde bir değişim oldu. Yeni oyuncular geliyor, yeni hoca, yeni yönetim geldi. Bu değişimi tamamlamak için ihtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyuncular en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlardan tabii ki memnunuz ama iki tane sakatımız oldu. Sezon içerisinde bunlar olacak. O yüzden geniş bir kadroya ihtiyacımız olacak.”
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