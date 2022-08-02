2 Ağustos 2022 Salı

Etkileyici Bir Kulüp


Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim



 

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