Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim
Alternatif demem, yedek olarak aldık anlamına gelmiyor - 3.5 milyon avro bonservis, 975 bin avro yıllık ücret ve 3 yıllık sözleşme. Bonservisi noktasında eleştiri yapan var da, yıllık ücreti bizim için düşük s...
8 saat önce
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