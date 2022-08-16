16 Ağustos 2022 Salı

Bir Rekor Daha


 Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or'a üst üste 18. kez aday gösterilerek kendine ait olan rekoru geliştirdi.

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