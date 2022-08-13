13 Ağustos 2022 Cumartesi

Sneijder & Mertens


 Dries Mertens: "Sneijder'in görüşü benim için önemli bir rol oynadı. Onu aradım ve 'hiç durma, hemen git' dedi. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı."

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