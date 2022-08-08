Okan Buruk'tan Açıklama

İnanılmaz nem vardı. Bu mevsimde daha da fazla oluyor genelde. Bugün İki takımda da zaman zaman maç içerisinde dinlenmeler gördük. Maç iki takıma da gitti geldi. İlk yarıya baktığımızda bizim direkten dönen topumuz, rakibin de kaçırdığı bir gol var. Daha sonra penaltı pozisyonu var."
"Muslera, bugün bizim için önemli iş yaptı. İki tane çok net pozisyonu kurtardı. Oyuna hakim olduğumuz dakikalar vardı. İkinci yarıda da oyun el değiştirdi. Maç golsüz mü bitecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle, Gomis'i öne, Seferovic'i arkaya almak hemen sonuç verdi. Çok önemli bir galibiyet oldu. Antalyaspor uzun zamandır kaybetmiyordu. Böyle bir takımı deplasmanda yenmek önemli. Lige üç puanla başlamak çok önemli. Taraftarımızın önüne üç puanı almış, kazanmış bir takım olarak önümüzdeki hafta çıkmak çok önemli. Şimdiden onları maçımıza davet ediyoruz. İnşallah onlarla nice üç puanlar alıp, nice şampiyonluklar kutlamak istiyoruz."
"Oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Onlar için oynuyoruz. Daha da iyi olacağız. Henüz erken. Yeni gelen oyuncularımız da olacak. Onların desteği olacak, daha iyi form tutacağız. Ligin başındayız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Lig başlarken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyuncular da en iyisini yapmaya çalışıyor.”
“Mertens’e baktığımızda önde dört bölgede de oynadı. Torreira hem 3’lü hem 2’li orta sahada oynayan bir oyuncu. Hem oyun kurma anlamında hem de oyunu rakip sahaya yıkma anlamında çok önemli oyuncular. Bize büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Biz bir takım olacağız önce. Kadromuz geniş olacak."
Bugün nasıl Gomis girdi golü attı ve 3 puanı kazandırdıysa, her oyuncuya her dakika ihtiyacımız olacak. O yüzden geniş ve kaliteli bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Taraftarımız yeni bir takım kurmamızı istedi. Bazı tespitler vardı. Onları kendi tespitlerimizle birleştirdik. Şu anda iyi bir yolda ilerliyoruz. Yeni gelen oyuncuları da hazırlayıp kadronun içine alacağız. Ne kadar hazır olduklarını bilmiyoruz. Testlerden sonra ne zaman bizimle maça çıkmaya hazır olacaklarını göreceğiz.”
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