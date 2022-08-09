Dries Mertens Galatasaray'da

6 Mayıs 1987’de Belçika’nın Leuven şehrinde doğan Mertens, futbol hayatına doğduğu kentin yerel kulüplerinden Stade Leuven’de başladı. Gent altyapısında futbolculuk yeteneklerini geliştiren oyuncu, Hollanda yolunu tutarak ikinci lig ekiplerinden Eendrach Aalst ve AGOVV’daki performanslarıyla rüştünü kanıtladı. Kiralık olarak gittiği AGOVV’da 2008 yılında ligin en iyi oyuncusu seçildi.
Hollanda’da kariyerine devam eden Belçikalı hücum oyuncusu, Utrecht’te performansını artırarak büyük sıçramasını 2011-2012 sezonunda PSV Eindhoven’a transfer olarak yaptı. Burada golcü özelliğini konuşturmaya başlayan Mertens, PSV formasıyla 62 maçta 37 kez fileleri sarstı. PSV kariyerini çıktığı 88 müsabakada 45 gol ve 43 asist gibi dikkat çekici bir performansla noktaladı ve Çizme’nin yolunu tuttu.
Kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam eden Belçikalı yıldız, 2013-14 yaz transfer sezonunda kariyerinin büyük bölümünü geçireceği Napoli’ye 10 milyon Euro bonservisle transfer oldu.
Dokuz yıl boyunca Serie A’da Napoli forması giyen Mertens, 397 maçta kaydettiği 148 gol ve 47 asistlik performansıyla Napoli efsanesi Diego Armando Maradona’yı geçerek İtalyan kulübünde en çok gol atan isim olarak adını tarihe yazdı.
İlk kez 2010 yılında Belçika A Milli Takımı’nda şans bulan yıldız oyuncu, 100 maçta 20 kez fileleri sarstı. 2018 Dünya Kupası’nda elemelerle birlikte kaydettiği 5 golle adından çokça söz ettirdi.
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