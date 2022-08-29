Tek Eksik Goldü

Zor bir maçtı. Geçen sezonun şampiyonuyla karşı karşıya geldik. Bizim için her şey biraz yeni. Bugün daha iyiydik. Çok sıcak bir hava vardı. Güzel bir maç atmosferiydi. Böyle yerlerde oynamak güzel. Tek eksik bizim açımızdan goldü. O açıdan yazık oldu.”
“Takımda yeri geldiğinde herkes liderlik yapıyor. Birçok yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Daha çok beraber oynamamız gerekiyor. Bugün iyiydik ama sadece fırsatları değerlendiremedik. Rakipten daha çok kazanmayı hak ediyoruz.”
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