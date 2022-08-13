13 Ağustos 2022 Cumartesi

Barcelona'nın Eskimeyen Yıldızları


 Romario:

▪️ "Tüm zamanların en iyi futbolcularından biriyle Barça yıllarını konuştuk." ⚽️Hristo Stoichkov x Romario
Ortayı Yapan zaman:
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