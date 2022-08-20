20 Ağustos 2022 Cumartesi

Aslan Kral


Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.

1️⃣ Hagi - 59 2️⃣ Baros - 48 3️⃣ Prekazi, Gomis - 40
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , , , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 