20 Ağustos 2022 Cumartesi

Boey'den Açıklama


 “Maç sonuna doğru taze kanlar oyuna giriş yaptı. Sonrasında oyun kontrolünü ele aldık ve gol geldi. Yüzde yüz performans gösteriyoruz. Beklerin önemli rolleri var. Hocamız bize bunu söyledi ve bu rolü yerine getirdik.”

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