Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İtalya’da 9 yıl geçirdim ve artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum. Mükemmel bir adım atmış oldum. Çok güzel bir karşılama oldu. Böyle taraftarlara Napoli’den alışkınım ama taraftarımızın gece geç saatlere kadar bizi beklemeleri çılgıncaydı. Buraya başarılı olmaya geldim."
"Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha fazla kalmak isterim. Neden beni istediklerini göstermeye geldim. Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Sahada her zaman gollerimi atmak ve maç kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Bunun için var gücümle çalışacağım."
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