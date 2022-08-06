6 Ağustos 2022 Cumartesi

İki Efsane Bir Arada


 Fatih Terim: “Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat.”

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