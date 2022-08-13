13 Ağustos 2022 Cumartesi

Madrid'in Kralları


 🇵🇹 Cristiano Ronaldo ─ 451 ⚽️

🇫🇷 Karim Benzema ─ 324 ⚽️ 🇪🇸 Raúl ─ 323 ⚽️
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