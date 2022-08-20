Kazandığımız İçin Mutluyuz

Çok pozisyona girdik. Haris abinin iyi niyetle pas attığı bir pozisyon vardı. Benim pozisyonlarım vardı. Bunları erkenden atsaydık belki de farklı bir maç olacaktı. Elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferler takımımıza geldi. Yavaş yavaş takıma monte olarak birbirimize alışacağız. Kazandığımız için mutluyuz.”
“Yıldız transferler geldi. Birbirimize ayak uydurdukça farklı bir Galatasaray olacak. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Tam konsantre şekilde Trabzonspor maçına çıkacağız.”
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