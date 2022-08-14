Kazımcan'dan Açıklama

“Bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bugün evimizde üç puan almak için elimizden geleni yaptık. Şanssız bir gol yedik ama lig daha uzun. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda mağlubiyet ve beraberlik olacak. Biz Galatasarayız. Galip gelmemiz lazımdı. Umarım bir sonraki Ümraniyespor maçını kazanıp bu haftaki hatamızı telafi ederiz.” şeklinde konuştu.
Takım kalitesinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Kazımcan, “Takım kalitesi gün geçtikçe artıyor. Tecrübeli ve dünya yıldızı oyuncular geldi. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Çok kaliteli ve tecrübeli ayaklar. Umarım benim için de güzel bir sezon olur. Onlardan daha çok şey öğrenmeye çalışacağım.”
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