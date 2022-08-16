16 Ağustos 2022 Salı

Jose'nin Kariyer Zirvesi !


 Mourinho: "Premier Lig'i Manchester United'la ikinci bitirmenin kariyerimin en iyi işlerinden biri olduğunu düşündüğümü söylesem 'bu adam deli' dersiniz. Bunu söylüyorum çünkü insanlar perde arkasında neler olduğunu bilmiyor."

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