13 Ağustos 2022 Cumartesi

CL Yılın Futbolcuları


 👑 Şampiyonlar Ligi'nde yılın oyuncusu: Karim Benzema

🌟 Şampiyonlar Ligi'nde yılın genç oyuncusu: Vinicius Junior
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