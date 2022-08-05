5 Ağustos 2022 Cuma

Fabregas'ın Hayali


 Cesc Fàbregas: "Bir Barcelona taraftarı olarak Messi'nin Barcelona'ya dönmesini istiyorum. Bu, kulübün ve taraftarların hayali."

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