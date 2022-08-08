Sezonun ilk maçı çok zordu. Büyük bir takıma karşı oynadık. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz. Nuri Hoca kendini çok geliştirdi. Çok organize bir Antalyaspor var. Onlara karşı oynamak gerçekten zorluydu. Hava durumu bize yardımcı olmadı. O açıdan da bugün zor bir gün geçirdik. Üç puanı aldık ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. tabii. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz."
Torreira’nın gelişiyle ilgili kaptan Muslera, “Evet tabii ki de onunla konuştuk. Benimle birlikte bir iletişimi oluyor. Aynı ülkedeniz. Onunla birlikte oynamaktan çok mutlu olacağım. Benim vatandaşım. Transferlerle ilgili Dursun Başkanımız ve Erden Bey çok uğraştılar. Çok büyük bir oyuncu. Onun da buraya gelmesi bizim için çok güzel bir şey. Gelmesi için biraz yönlendirdim. Bizim için çok harika olacak. Çok güzel bir sezon geçeceğiz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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