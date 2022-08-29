Önemli Bir Puan

Bu maçın sonucunda iyi hissediyorum. Bizim için önemli bir puandı. Kazandığımız son iki maçımızdan daha iyi hisler aslında bende bıraktı. Takım kendini daha iyi tanımaya başladı, birbirlerini tanımaya başladılar. Daha iyi oynuyorlar. Bazı oyuncular 90 dakika oynadılar, onlar biraz daha yoruldular. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek, ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde mücadele ediyoruz.
Çok önemli isimler aramıza katıldı. Kaliteli oyuncular geldi. Başkanımızın da hedeflerinden bir tanesi her zaman Galatasaray için olması gereken şampiyonluk. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. Çok iyi şekilde vakit geçiriyoruz. Güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon, çok önemli maçlar var. Ciddi şekilde çalışarak devam edeceğiz.”
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