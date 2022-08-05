5 Ağustos 2022 Cuma

Hoş Geldin Haaland


 Sergio Agüero: "Haaland, Almanya'daki futbol iklimine çok alışmış. Liverpool'a karşı ileri uçta tek başına olduğunu düşündü ama Virgil van Dijk yanına gelip 'Premier Lig'e hoş geldin' mesajını verdi."

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