1 Ağustos 2022 Pazartesi

Jesus Çok İyi Başladı


 🇧🇷 Gabriel Jesus

🏟 5 games ⚽️ 7 goals 🎯 1 assist
Ortayı Yapan zaman:
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