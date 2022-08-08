“Bugün burada gol atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynuyorsanız gol atmanız gerekiyor. Çok önemli bir maçtı. Ayrıca taraftarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı gurur duyuyorum. İlk defa değişik bir role büründüm. Daha yol gösterici ve yol açıcı bir şekilde oynadım. Oyuna girip gol atmak benim için büyük gurur kaynağıydı."
“Golden sonra çok mutlu oldum. Bu çok büyük deneyim gerektiriyor. Geçmişte oynadığım ve maçlarda çok gol atmamın etkisi var. Bunlar zaferi getiren şeyler. İyi bir başlangıç yaptık ve bu atmosferi gelecek hafta devam ettirmek istiyoruz. Yeni oyuncular da aramıza katılacak. Her şey yüzde yüz mükemmel değil ama bunu geliştireceğiz.”
“Kerem iyi bir mücadeleyle topu kazandı. Sonrasında gol geldi. Tüm takımı tebrik ediyorum. Yolumuz uzun. Antalya kolay bir deplasman değildi; ancak iyi iş çıkardık.”
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