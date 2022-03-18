Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Teknik anlamda merkezi Aubameyang’la çok açmış olabiliriz. Hocamız daha doğru analiz edecek durumu. Benim analizim böyle. Golü yediğimizde 10 kişiydik. Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Maçı detaylar üzerinden kaybettiğimizi düşünüyorum.”
“Çok güzel ve zor bir tecrübe oldu. Onlar çok büyük oyuncular. De Jong ve Pedri gibi dünya standartlarında oyuncular var. Bu maçı böyle kaybetmek çok zor.”
“Maç maç bakacağız. Üç gün sonraki maçımıza en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi sadece lig kaldı. Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız.”
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