Burada Olmak Hayalimdi

Gerçekten gol olsaydı çok güzel ve anlamlı olacaktı. İstediğimiz sonucu aldığımızı düşünüyorum. Kura çekimlerinden beri, haftalardır nasıl oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Avrupa Ligi’nde çok farklı, ligde çok farklı oynadığımızı düşünüyorum. Bugün istediğimiz sonucu aldık. İkinci ayakta taraftarımızla birlikte çok farklı bir maç olacak.” şeklinde konuştu.
Ligdeki durumu hak etmediklerini; ancak Avrupa Ligi maçlarına farklı motive olduklarını vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, “Avrupa maçlarına çok daha ayrı motive oluyoruz. Barcelona ile oynuyoruz. Onlar da genel olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer almış bir takım. Galatasaray’ın yeri de her zaman Şampiyonlar Ligi olmuştur. İki takımın da bu gece Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdiğini düşünüyorum. Ligde aslında bulunduğumuz durumu çok hak etmiyoruz ama Avrupa’da her şey bizim için çok daha güzel gidiyor.” yorumunu yaptı.
Bu önemli statta bulunduğu her anın tadını çıkarmaya ve mücadele etmeye odaklandığını söyleyen oyuncumuz, “Maçtan önce ailemle konuştum. Bu maça takım arkadaşlarımla birlikte çok farklı hazırlandım. Maçtan önce ailemle konuştuğumda ‘Bulunduğun anın tadını çıkar dediler. Maça çıktığın zaman elinden gelen her şeyi yapacaksın ama oynadığın futboldan keyif al demişlerdi. Onlara armağan olsun. Ben de çok güzel bir an yaşadım. Barcelona stadında oynamak benim hayalimdi. Keşke o golü atabilseydim. Çok daha farklı olabilirdi. Takımımı tebrik ederim. Çok güzel mücadele ettik ve bunu hak ettik.” dedi.
Kerem Aktürkoğlu turu geçeceğimize yönelik inancına dair soruya ise, “Kesinlikle. Maçın başından sonuna kadar taraftarımızın bize destek vereceğine inanıyorum. İnşallah turu geçeceğiz. Onların desteğini mutlaka istiyoruz. Her zaman yanımızda olsunlar.”
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