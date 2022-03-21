21 Mart 2022 Pazartesi

Xavi'den Muazzam Başlangıç


 Rinus'tan Johan'a, Johan'dan Pep'e, Pep'ten Xavi'ye...

Xavi'den belki Pedri'ye, belki Gavi'ye..
Ortayı Yapan zaman:
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