16 Mart 2022 Çarşamba

Adam Haklı Beyler


 'Ligde 10 puan farkla öndesiniz, 10 maç kaldı. Şampiyonluğu kaybeder misiniz?'

Carlo Ancelotti: "3-0 önde iken bir Şampiyonlar Ligi finali kaybettim..."
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