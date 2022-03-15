Torrent'ten Açıklama

Taraftarımız için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorduk. Aynı zamanda Barcelona maçının da ne kadar önemli olduğunu düşünüyorduk. O yüzden bizim için çok önemli bir maçtı.” diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu’na ayrı bir parantez açan Dome maç sonu oyuncusuyla yaşadığı sevinç hakkında, “Takım arkadaşları kadar o da çok iyi oynuyor. Her zaman gol atanlar ön plana çıkar; fakat bütün takım arkadaşları ile birlikte iyi bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Normalde sakin bir insanım ama bazen duygusallaşabiliyorum. O yüzden kucaklaştık. Şu anda hala genç bir oyuncumuz. Sürekli çalışıyor ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Onunla sürekli konuşuyoruz. Çok mütevazı ve hala geliştirebileceği yönleri olduğunu bilen bir oyuncu.” ifadelerini kullandı
Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız mücadele hakkında konuşan hocamız, “Yorucu bir yolculuk oldu. Geri dönüşte buraya gelemedik. İzmir’de bulunmamız gerekti. Barcelona’ya karşı büyük bir efor sarf ettik. Beşiktaş’a karşı da çok büyük bir efor sarf etmemiz gerekti. Perşembe günü istediğimiz gibi mücadele etmek için önümüzdeki günlerde kendimize gelerek çok iyi hazırlanmamız gerekiyor.”
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