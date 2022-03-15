Benim için çok anlamlı bir gün oldu. Kazanmamız çok önemliydi. Benim gollerimden daha değerli olan kazanmamızdı. Perşembe günü Avrupa Ligi’nde çok yoğun tempoda bir maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. İstanbul’a inemedik, İzmir’e gittik. Ligdeki kötü gidişatımıza karşı bir nebze olsun taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu galibiyet bir şeyi değiştirmiyor. Bir nebze olsun onların kalplerine mutluluk yaşatmak istedik. O yüzden bu maç bizim için çok önemliydi. Barcelona maçını unutup bu maça çok iyi hazırlandık. Galibiyet aldık, golü atan da ben oldum. Çok şükür çok mutluyum.
Barcelona maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bu yaşanılan şeyler, söylenen şeyler çok güzel beni çok gururlandırıyor. Ben her zaman maçlarıma odaklanıyorum. Benim için Barcelona maçı bitti. Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş maçına odaklandım. Şimdi Beşiktaş maçı bitti tekrardan Barcelona maçına odaklanacağım. Ben bir sonraki maçıma kendimi hazırlıyorum. Daha iyi nasıl olabilirim onun için çalışıyorum ve her geçen gün de daha güzel olacağına inanıyorum her şeyin.”
“Bugün gördünüz taraftarımız bizim itici gücümüz. Onlar bizimle olduğu sürece biz daha da coşkulu, daha da güzel oynuyoruz. Perşembe günü de gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Onlarla birlikte biz de gerekeni yapacağız inşallah.”
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