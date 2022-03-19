19 Mart 2022 Cumartesi

CL Çeyrek Final Eşleşmeleri


 Chelsea-M. City-Bayern Münih ve Liverpool'a yarı final hayırlı olsun.

Ortayı Yapan zaman:
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