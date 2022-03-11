11 Mart 2022 Cuma

Kral 44 Yaşında


 ⛳️791 maç

⚽️365 gol 🎯136 asist 👑 x4 Gol Krallığı 🏆 x1 Şampiyonlar Ligi 🏆 x4 Premier League şampiyonluğu 🏆 x4 FA Cup 🏆 x4 İngiliz Lig Kupası 🏆 x4 Community Shield 🏆 x1 Türkiye Ligi şampiyonluğu 🏆 x1 Türkiye Kupası 🏆 x1 Türkiye Süper Kupası
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