10 Mart 2022 Perşembe

Yanlış Yer Yanlış Zaman


 Messi bence M.City yerine PSG'e gittiği için bin pişman.

Ortayı Yapan zaman:
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