11 Mart 2022 Cuma

Etten Duvar


 Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray.

Ortayı Yapan zaman:
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