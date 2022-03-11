11 Mart 2022 Cuma

Marcao Etkisi


 Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde sezon başından bu yana tüm maçlar sonucunda en yüksek reytinge sahip stoper oyuncusu oldu.

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