13 Mart 2022 Pazar

En Golcüler


 En golcüler. (Aktif futbol oynayan)

⚽ 807 - CR7 ⚽ 759 - Messi ⚽ 592 - Lewandowski ⚽ 572 - Zlatan ⚽ 518 - Suarez ⚽ 426 - Cavani ⚽ 411 - Benzema ⚽ 357 - Vagner Love ⚽ 335 - Falcao ⚽ 329 - Lukaku ⚽ 305 - Kane ⚽ 302 - Burak Yılmaz ⚽ 227 - Umut Bulut ⚽ 208 - Mbappe ⚽ 141 - Haaland
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