21 Mart 2022 Pazartesi

Barca İle Şaka Olmaz


 Xavi: Beşinci golü atamadığımız için kızgın değilim. Topları kaybetmek beni kızdırıyor. Elbette top kaybı yapabilirler çünkü girişim olmazsa sonuç da olmaz ama gevşeyerek veya orta sahada değil...

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