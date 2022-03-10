Büyük Hoca

Ancelotti: “İki tip futbolcu vardır: Fark yaratanlar & koşması gerekenler. Guardiolismo Sarrismo gibi şeylere inanmam. Takım kimliğine inanırım. Akıllı hocalar oyunu oyuncularına göre belirler. Vinicius gibi ayaklarında kanat olan oyuncun varken kontra atak yapmamak aptallıktır.”
Stilimi oyunculara göre adapte ederim. Futbolda iki şey var: Pratik ve estetik. Pratik takıma göredir, kollektif olmaya bağlıdır. Estetik ise oyuncuların yeteneklerine bağlıdır. İkisini birleştirebilirseniz başarı gelir."
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