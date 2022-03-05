5 Mart 2022 Cumartesi

Merih Kaç Para Eder


 Eski İtalyan futbolcu Pasquale Bruno: "Merih gibi oyuncular için 100 milyon euro harcayabilirsiniz. Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü stoper olmamıştı."

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