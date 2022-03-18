Muhteşem Taraftar

Oyuncularla çok gurur duyuyorum. Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Gerçekten muhteşem bir taraftarımız var. Taraftarımızın desteği sayesinde her zaman beraberliği yakalama ümidiyle son dakikaya kadar oynayabildik. Pedri iyi ve geleceği olan bir oyuncu. İlk golü onun bireysel oyunu sayesinde atabildiler ve beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise çok ilginçti. O kuralı anlamıyorum ama futbol kuralı olduğu için saygı duymak zorundayız. 10 kişi olduğumuz halde oyunun devam etmesine karar verdi hakem. Bu yüzden ikinci golü attılar.”
“Bence takım doğru yolda ilerliyor. Bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Şu anda önümüzde kalan Süper Lig maçlarına hazırlanarak ligi olabilecek en üst seviyede bitirmeye çalışacağız.”
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