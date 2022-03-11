11 Mart 2022 Cuma

Deplasman Fatihi


 UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup ve deplasmanda gol yemeyen tek takım: Galatasaray!

✅1-0 Lazio ➡0-0 Marsilya ✅1-0 Lokomotiv ➡1-1 Lokomotiv ✅4-2 Marsilya ➡0-0 Lazio ➡0-0 Barcelona
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